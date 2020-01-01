الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:24 ص
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
نفي الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، فرض ضريبة جديدة على خطوط الموبايل في الوقت الحالي، مؤكدًا عدم وجد أي تغير في أسعار الضريبة المفروض على الخطوط.

وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما قامت به مصلحة الضرائب يتمثل في رفع رسم تنمية مواد الدولة على كروت الشحن، من 6 جنيهات سنويًا لـ8 جنيهات، مشيرًا إلى أن خطوط الموبايل لا يوجد عليها أي تغيير في الأسعار.

هذا وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط الهاتف المحمول، وفقا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2020.

وأضاف عبد القادر، في بيان له الأحد، أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى جنيهين، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط الهاتف 8 جنيهات سنويا بدلا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

وأكد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح عبد القادر أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وبدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على عملاء الفواتير والكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 68 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة.

وأرسلت الشركات رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدءًا من أمس السبت، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كروت الشحن فيروس كورونا ضريبه الدمغه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ ثلث ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ 40 دقيقة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 17 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

انتحار ممثل شاب في ظروف غامضة

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الخدمات المعفاة من رسوم التنمية الجديدة

من ضمنها الانترنت والبنزين.. تعرف على الزيادات الجديدة في رسوم التنمية

كل ما تريد معرفته عن ضريبة الدمغة على هواتف المحمول

توقعات بتحصيل إيرادات 10 ملايين جنيه سنويا من زيادة رسوم الدمغة على خطوط المحمول

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

"الضرائب": رفع رسم تنمية الموارد على كروات الشحن لهذه القيمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

07:53 ص

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً