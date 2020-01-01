عاجل- باهر المحمدي يرد على إبراهيم سعيد بتعليق ناري









رد باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر على إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق بتعليق ناري.





وكان إبراهيم سعيد قد صرح عبر أحد البرامج التلفزيونية بأن باهر المحمدي دون المستوى ولا يصلح للعب في الأهلي أو الزمالك.





وقام باهر المحمدي بالرد عليه عبر ما غرد به عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الخامورجي يعوي والقافله تسير".



