عاجل- باهر المحمدي يرد على إبراهيم سعيد بتعليق ناري

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي


رد باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر على إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق بتعليق ناري.

وكان إبراهيم سعيد قد صرح عبر أحد البرامج التلفزيونية بأن باهر المحمدي دون المستوى ولا يصلح للعب في الأهلي أو الزمالك.

وقام باهر المحمدي بالرد عليه عبر ما غرد به عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الخامورجي يعوي والقافله تسير".

والجدير بالذكر أن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد مع مدافع منتخب مصر لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

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