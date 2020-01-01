نجم منتخب مصر السابق: باهر المحمدي دون المستوي ولا يصلح للقطبين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي كل من النادى الأهلى والزمالك للتعاقد مع باهر المحمدى مدافع الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي، لا يستطيع اللعب فى صفوف القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "باهر المحمدي لاعب دون المستوي على الإطلاق ولا يصلح للعب فى منتخب مصر، وأيضا الأهلي أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك ولم يشارك حتي فى مباراة ودية".
 
وأضاف: "لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وأستغرب من مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي لضمه ورصد مبلغ مالي كبير".

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