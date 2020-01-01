مدرب منتخب مصر السابق: لا يوجد حارس في الدوري يستحق الإحتراف

علق زكي عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، عن اقتراب عصام الحضري، حارس النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، من تدريب المنتخب في الفترة الماضية ضمن الجهاز المعاون لحسام البدري، المدير الفني للفراعنة.





وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا يوجد أي عداوة بيني وبين عصام الحضري، ولكن لو الحضري تولى ذلك المنصب فيتعبر ذلك تهريج".





وأوضح: "عصام الحضري لا يمتلك أي خبرات نهائيا لذلك إذا تولى فيعتبر ذلك تهريج".





وأكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس فريق لوس أنجلوس، عن أبرز الحراس المصريين داخل الدوري المصري والذي يستحق الاحتراف في أوروبا.





وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا يوجد حارس مصري يستحق الإحتراف في أكبر الأندية الأوروبية رغم وجود حراس جيدين".





وتابع: "محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة ولكن الأزمة في سنه".



