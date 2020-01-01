"بـ35 جنيها".. أكسفورد تُعلن عن نتائج نهائية لـ"لقاح كورونا" غدًا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن غدًا الاثنين عن نتائج نهائية للقاح فيروس كورونا.

وتابع يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتائج اللقاح ستعلن بعد 3 مراحل تجريبية، فضلًا عن اختباره على عدد كبير من البشر»، مشيرا إلى أن بلجيكا من الدول التي ساهمت في تطوير اللقاح.

وأضاف: «خطوط الإنتاج ستبدأ فورًا في إنتاج اللقاح الجديد لكورونا حال الإعلان عنه»، مشيرا إلى أنه من المتوقع توزيع الجزء الأول من إنتاج اللقاح على المنظومة الطبية حول العالم.

وأردف «سعر اللقاح بين 30 إلى 35 جنيهًا»، مشيرا إلى أن حق إنتاج اللقاح سيمنح لأكثر من شركة ليكون متاحًا في العالم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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