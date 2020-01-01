محافظ الشرقية: نسبة الإشغال في المستشفيات بسبب كورونا لا تتعدى 35%

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل وضع فيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن الأمور مستقرة.





وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن محافظة الشرقية من أكبر محافظات مصر، وبها مناطق صناعية كبيرة، حيث يوجد بها نحو 9 آلاف مصنع، وعدد اللعمالة بالمحافظة يصل إلى 700 ألف عامل يوميا.





وأوضح محافظ الشرقية، أن الأسرة بالمستشفيات أصبحت متوفرة، وهناك مستشفيات عزل لم يعد بها ولا حالة، حيث نسبة الاشغال لا تتخطى 35%.



