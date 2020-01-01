حقيقة إصابات طاهر محمد طاهر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:19 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال

كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة. 

وأكد وائل نبيل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة".

وتابع: "اللاعب عانى من الإصابة ولكن تم سفره إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي ولكن اي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وكشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سبب شكوى طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من آلام عضلة الحوض.

وأكد وائل نبيل: "طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام في الحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح".

وأوضح: "تم خضوع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي".



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