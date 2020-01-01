طبيب يقترح تأجيل الحمل طوال أزمة فيروس كورونا المستجد

قال محمد علي إبراهيم، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن ما تم تداوله عن ضرورة تأجيل الحمل هذه الفترة بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد هو جائز بسبب المضاعفات المحتملة لهذا المرض على المرأة الحامل.





ووجه إبراهيم، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، نصيحة للمرأة الحامل تقليل الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغسيل اليدين باستمرار وارتداء الجوانتي والكمامة.





وأكد، أن القانون كفل للمرأة الحامل إمكانية العمل من منزلها حفاظًا على صحتها في هذه الفترة، مطالبًا من المخالطين بها الالتزام أيضًا بالإجراءات الاحترازية خاصة من الزوج الذي يخرج كل يوم للعمل.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.



