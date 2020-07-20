موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:59 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاستئناف المسابقة في السادس من شهر أغسطس المقبل كما هو مقرر من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهاته في الدوري المصري الممتاز بعد عودته، بمواجهة إنبي.

وتقرر إقامة مباراة الأهلى ومنافسه إنبى يوم 7 أغسطس، والمؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري العام المحلي.

وسوف يعلن مسئولو اتحاد الكرة المصري عن مواعيد جدول الدورى خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي كان توقف في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حول العالم.

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