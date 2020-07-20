وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 وكيفية تحديث بيانات المستفيدين والشروط المطلوبة





موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 | أصبحت الآن يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للتعرف على مدى قبول بيانات التابعين ومدى الزيادة المحققة لهم على منحة المساعدة المقطوعة بعد إضافة الزوجة أو تسجيل الأبناء كتابعين.





كما في دعم برنامج حساب المواطن بعد إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اللائحة الجديدة للمنظومة من أجل تحقيق توازن بين المستفيدين.





المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441

وتساءل الكثيرون من مستحقي الضمان عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441 المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي من محدودي الدخل والأيتام والمطلقات والسيدات المهجورة من أزواجهم وليس لديهم عائل والذين لا يملكون عقارات أو أراضي تساهم في زيادة دخلهم في المملكة من محدودي الدخل، حيث يثم تصل تلك الإعانة إلي 30 ألف ريالاً سعودياً لكل حالة واحدة.





موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 لا تزال قيد الدراسي في الوقت الحالي إلا أن بعض مراقبين أكدوا أنه سيتم تحديد أسماء المستفيدين وإيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين قريبًا بالتزامن مع بدء موسم الحج للعام الهجري 1441، لمن توافقت شروطهم والأحكام المطلوبة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية.





تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي قد طالبات المستفيدين من المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي بتحديث بيانات المستفيدين وتعديل الحالة الاجتماعية في حالة تغيرها وإضافة تابعين سواء بالزواج الجديد أو حذف الزوجة في حالة الطلاق، بالإضافة إلى تحديث بيانات محل الإقامة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.





شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

- يشترط للمتقدم ألا يكون له عقارات مملوكة أو أراضي أو سجل تجاري.





- ألا يجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى المسموح به من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية.





- أن يكون من محدودي الدخول أو من النساء المطلقات أو الأرامل ذوى الدخل الضعيف ( محدودي الدخل )، أو معدومي الدخل.





- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.





- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة كحد أدني.



