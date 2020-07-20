وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 وكيفية تحديث بيانات المستفيدين والشروط المطلوبة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:58 م
المساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 وكيفية تحديث بيانات المستفيدين والشروط المطلوبة

موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 | أصبحت الآن يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للتعرف على مدى قبول بيانات التابعين ومدى الزيادة المحققة لهم على منحة المساعدة المقطوعة بعد إضافة الزوجة أو تسجيل الأبناء كتابعين.

كما في دعم برنامج حساب المواطن بعد إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اللائحة الجديدة للمنظومة من أجل تحقيق توازن بين المستفيدين.

المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441
وتساءل الكثيرون من مستحقي الضمان عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441 المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي من محدودي الدخل والأيتام والمطلقات والسيدات المهجورة من أزواجهم وليس لديهم عائل والذين لا يملكون عقارات أو أراضي تساهم في زيادة دخلهم في المملكة من محدودي الدخل، حيث يثم تصل تلك الإعانة إلي 30 ألف ريالاً سعودياً لكل حالة واحدة.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1441
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 لا تزال قيد الدراسي في الوقت الحالي إلا أن بعض مراقبين أكدوا أنه سيتم تحديد أسماء المستفيدين وإيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين قريبًا بالتزامن مع بدء موسم الحج للعام الهجري 1441، لمن توافقت شروطهم والأحكام المطلوبة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي قد طالبات المستفيدين من المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي بتحديث بيانات المستفيدين وتعديل الحالة الاجتماعية في حالة تغيرها وإضافة تابعين سواء بالزواج الجديد أو حذف الزوجة في حالة الطلاق، بالإضافة إلى تحديث بيانات محل الإقامة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة
- يشترط للمتقدم ألا يكون له عقارات مملوكة أو أراضي أو سجل تجاري.

- ألا يجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى المسموح به من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية.

- أن يكون من محدودي الدخول أو من النساء المطلقات أو الأرامل ذوى الدخل الضعيف ( محدودي الدخل )، أو معدومي الدخل.

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة كحد أدني.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 وكيفية تحديث بيانات المستفيدين والشروط المطلوبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موعد ايداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 المساعدة المقطوعة 1441 المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 9 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه

منذ نصف ساعة

أبورجيلة: نجم الزمالك يحتاج لـ"كورباج" كي يصبح أفضل لاعب في مصر

منذ أقل من ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يكسر رقم تشافي في الليجا

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

العمل: إجمالي المبالغ المالية للمستفيدين من برنامج المساعدات بلغ 149 مليون ريالاً

السعوية: إيداع 149 مليون ريال كمساعدات مقطوعة لمستفيدي "الضمان"

إيداع 199 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

"العمل" تعلن موعد إيداع الدفعة الجديدة من مساعدات الضمان الاجتماعي

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر رمضان الشروط والضوابط .. الاستعلام برقم الهوية

المساعدات المقطوعة.. موعد إيداع الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 -2020 وأسماء المستفيدين برقم الطلب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً