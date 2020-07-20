رئيس جامعة طنطا: 77% من أبحاث مادة القانون متطابقة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:00 م
الدكتور مجدى سبع
الدكتور مجدى سبع
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن هناك طلاب بالجامعة قاموا بشراء الأبحاث التى طلبت منهم، معقبا:" أى بحث نسبة الاقتباس أكثر من 90% تم إلغاءه ومنحناهم فرصة أخرى لتقديم بحث جديد"، مشددًا على أن شراء الأبحاث تخرج أجيال جاهلة لا تقدر العلم، متابعا:"عندما أقوم بتخريج رجل قانون سرق حقه هل أتوقع منه أن يأتى للناس بحقوقها".

وأضاف "سبع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنصة الإلكترونية التى نفذتها الجامعة من أجل سهولة رفع الطلاب أبحاثهم عليها كلفة الجامعة 25 مليون جنيه، وتابع:"كل هذا من أجل أن يرفع عليها الطالب البحث بكل سهولة وفى نهاية الأمر اكتشف أن 77% من ابحاث مادة القانون متطابقة أى تم شرائها".

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه فى حال احتساب عدد طلاب جامعات مصر، وقيمة الأبحاث التى يتم بيعها سوف نجد أننا نهدر 2 مليار جنيه، الأمر الذى يعد كارثة كبرى، وتابع:" عندما وجدت نسبة التطابق فى الأبحاث أنا بعت ناس اشترت أبحاث من مصادرها وأبلغت الجهات المعنية بها". 

وفى ذات السياق أكدت راندا محمد، ولى أمر إحدى الطالبات بجامعة طنطا، خلال اتصال مشترك، أن أينتها قامت بشراء البحث الذى قدمته، مشددة على أن كافة الطلاب فعلوا ذلك، وتابعت:"أى حد يقول أنه عمل البحث كذاب".

هذا وقام الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإعلان عن حصول جامعة طنطا على المركز الأول فى عدد من البعثات، حيث حصل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على 20 بعثة، طبقًا للقائمة التى أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حول نتيجة خطة البعثات للعام الثالث 20192020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية " إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير". 

من جانبه قال الدكتور كمال عكاشة، أن ذلك يأتى إنعكاسًا لدور جامعة طنطا، بقيادة الدكتور مجدى سبع، فى تعزيز أهمية البحث العلمي والتطوير وتشجيع الباحثين على تنمية وبناء قدراتهم العلمية، وتعظيم مخرجات العملية التعليمية، وبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة التى تسهم فى مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة.

وأضاف عكاشة، أن جامعة طنطا حصلت على المركز الأول تليها جامعة أسيوط على 19 بعثة، ثم جامعة القاهرة 15 بعثة، ثم جامعة المنصورة 13 بعثة، ثم جامعة المنيا 11 بعثة، ثم جامعة كفر الشيخ 9 بعثات، وأخيرًا جامعة أسوان 8 بعثات. 

وأشار عكاشة إلى أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 41 بعثة، يليها 32 بعثة للمملكة المتحدة، 19 بعثة لكل من اليابان وكندا وألمانيا، وضمت القائمة جامعات ذات تصنيف عالمي متميز.

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