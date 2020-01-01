أحمد موسى: الشعب الليبي فوض مصر لتطهير بلدهم من الإرهاب (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تحديد منطقتى سرت والجفرة كـ خط أحمر أحرق كل أوراق الرئيس التركي أردوغان داخل ليبيا.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يمارس البلطجة فى الدولة الليبية، واحضر اجهزته المعنية للتوغل داخلها، مشيرا إلى أن أردوغان يرفض أى عملية سلام بالنسبة للأزمة الليبية.





وأوضح أن الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب طالبوا الجيش المصرى بتحرير ليبيا من الإرهاب، ومن الغازي التركي.





وأكد موسى، أن تفويض الشعب الليبى للجيش المصرى لا يعنى الشرق الليبيى فقط بل تطهير كامل الأراضي الليبية من الإرهاب والاتراك.







