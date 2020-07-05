وزارة العدل تكشف تفاصيل تدشين تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:40 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تدشين تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، حيث يتيح العديد من الخدمات بما فيها تحديد اختيار موعد استلام التوكيلات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، ان التطبيق يتيح خدمة عمل التوكيلات عبر التطبيق الالكتروني ومعرفة كثافة مكاتب الشهر العقاري، مضيفا أنه يمكن للمواطن اختيار اليوم والموعد المناسب من خلال الحجز والدفع الالكتروني.

وأوضح انه يوجد ١٤ خدمة توكيلات عبر موقع خدمة مصر الالكترونى، مضيفا:"الرسوم الية والدفع اون لاين، كما يمكن الاستعلام عن سريان التوكيلات الكترونيا".

وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19/7/2020، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.

وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدء تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5/7/2020 الماضي، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

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