كورونا.. الجزائر تعلن 535 إصابة جديدة بالفيروس

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر

 أعلن الجزائر جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 23084 حالةً.

 

وأضاف جمال فورار، أن اللجنة سجلت عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1096 حالةً، وأكد تماثل 307 حالات للشفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16051.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,523 مليون إصابة، بينهم أكثر من 606 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,665 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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