بكري يكشف سبب تأجيل جلسة تفويض الجيش بالتدخل في ليبيا للغد

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:48 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قرار مجلس النواب بتأجيل جلسة مناقشة السماح بتدخل قوات مصرية في ليبيا، للغد يرجع لأسباب إجرائية، وليس لأسباب سياسية.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن هناك زحف من المليشيات الإرهابية إلى سرت والجفر التي تعتبر خط أحمر وفقًا لما صرح به الرئيس السيسي، ولذلك تفويض البرلمان الجيش بالتدخل، للحفاظ على الأمن القومي أمر ضروري للغاية.

ولفت إلى أن هناك اتجاه عام داخل المجلس بأن تكون جلسة تدخل مصر في ليبيا بالسرية، وذلك نظرًا للمعلومات الاستراتيجية التي من الممكن أن تقال في هذه الجلسة.

وأشار إلى أنه يريد أن تكون جلسة البرلمان في هذه الصدد علنية، لكي يسمع العالم تفويض برلمان الشعب للرئيس بالتدخل في ليبيا، لحماية الامن القومي المصري والعربي من التدخلات الخارجية. 

تصريحات بعض المسؤولين الأتراك

وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب ليبيا تفويض الجيش تركيا بوابة الفجر الاعلامي مصطفى بكري

أخبار تهمك

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. نجم ريال مدريد طلب استبعاده من مواجهة ليجانيس

منذ ساعة و 22 دقيقة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 10 ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 7 ساعات

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل من وزارة الخارجية بشأن تدخلات تركيا في الشأن العربي

الخارجية الأرمينية: السياسات التركية في التطورات الأخيرة غير بناءة

الخارجية: تدخلات تركيا في ليبيا تفتقر لأي سند شرعي

وزير الخارجية: مصر تتخذ إجراءات حاسمة لتأمين الأمن القومي العربي (فيديو)

خالد عكاشة: لقاء السيسي مع القبائل الليبية أزعج تركيا (فيديو)

حتيتة: "سائقو ميكروباص عبود" قادرون على مواجهة أرتال تركيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:46 م

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً