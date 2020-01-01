بكري يكشف سبب تأجيل جلسة تفويض الجيش بالتدخل في ليبيا للغد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قرار مجلس النواب بتأجيل جلسة مناقشة السماح بتدخل قوات مصرية في ليبيا، للغد يرجع لأسباب إجرائية، وليس لأسباب سياسية.





وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن هناك زحف من المليشيات الإرهابية إلى سرت والجفر التي تعتبر خط أحمر وفقًا لما صرح به الرئيس السيسي، ولذلك تفويض البرلمان الجيش بالتدخل، للحفاظ على الأمن القومي أمر ضروري للغاية.





ولفت إلى أن هناك اتجاه عام داخل المجلس بأن تكون جلسة تدخل مصر في ليبيا بالسرية، وذلك نظرًا للمعلومات الاستراتيجية التي من الممكن أن تقال في هذه الجلسة.





وأشار إلى أنه يريد أن تكون جلسة البرلمان في هذه الصدد علنية، لكي يسمع العالم تفويض برلمان الشعب للرئيس بالتدخل في ليبيا، لحماية الامن القومي المصري والعربي من التدخلات الخارجية.





تصريحات بعض المسؤولين الأتراك