بكري يكشف سبب تأجيل جلسة تفويض الجيش بالتدخل في ليبيا للغد
الأحد 19/يوليه/2020 - 09:48 م
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قرار مجلس النواب بتأجيل جلسة مناقشة السماح بتدخل قوات مصرية في ليبيا، للغد يرجع لأسباب إجرائية، وليس لأسباب سياسية.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن هناك زحف من المليشيات الإرهابية إلى سرت والجفر التي تعتبر خط أحمر وفقًا لما صرح به الرئيس السيسي، ولذلك تفويض البرلمان الجيش بالتدخل، للحفاظ على الأمن القومي أمر ضروري للغاية.
ولفت إلى أن هناك اتجاه عام داخل المجلس بأن تكون جلسة تدخل مصر في ليبيا بالسرية، وذلك نظرًا للمعلومات الاستراتيجية التي من الممكن أن تقال في هذه الجلسة.
وأشار إلى أنه يريد أن تكون جلسة البرلمان في هذه الصدد علنية، لكي يسمع العالم تفويض برلمان الشعب للرئيس بالتدخل في ليبيا، لحماية الامن القومي المصري والعربي من التدخلات الخارجية.
تصريحات بعض المسؤولين الأتراك
وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
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