وكيل البرلمان يطالب بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه لم يصل طلب تفويض رئيس الجمهورية بالتدخل في ليبيا، لافتًا إلى أن طلب تفويض الرئيس سيعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي.





وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن القبائل الليبية طالبت مصر بالحفاظ على مقدرات بلادهم، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يصل طلب تفويض الرئيس بحماية الأمن القومي للبرلمان غدًا.





وأكد أن الحفاظ على الأمن القومي الليبي حفاظ على الأمن القومي المصري، والأمن القومي الأوروبي، متابعًا: "أردوغان يمارس البلطجة العالمية، أردوغان مجنون هذا العصر، ولا بد أن يجتمع المجمع الدولي ويحاكم المجنون التركي كمجرم حرب".





تصريحات بعض المسؤولين الأتراك



وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

كما تعجب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.