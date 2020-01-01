مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع صفقتين قويتين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأصبح المارد الأحمر قريب بشكل كبير من حسم التعاقد مع كل من باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي وجاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي.

 

وأنهى الأهلي الاتفاق مع نادي الإسماعيلي حول كافة التفاصيل الخاصة بإنتقال باهر المحمدي إلى الفريق في الصيف ويتبقى فقط حسم بعض الأمور البسيطة.

 

كما أقترب النادي الأهلي من حسم صفقة موليكا أيضا وذلك بعد تدخل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بنفسه لحسم الصفقة.

 

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن ضم موليكا وباهر المحمدي بشكل رسمي بعد حسم كافة الأمور مع أنديتهم.

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