ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز أمام نظيره الافيس، في اللقاء المنتهي منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

 

واستطاع ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، من تسجيل ثنائية في شباك الافيس، في اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا بخماسية نظيفة.

 

وبهذا فقد استمر ليونيل ميسي في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 هدف.

 

يشار إلى أن لويس سواريز مهاجم برشلونة سجل هدفا هو الآخر ليرفع رصيده إلى 16 هدفا.

 

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي

 

1- ليونيل ميسي "برشلونة" برصيد 25 هدف

2- كريم بنزيما "ريال مدريد" برصيد 21 هدف

3- لويس سواريز "برشلونة" برصيد 16 هدف

4- جيرارد مورينو "فياريال" برصيد 15 هدف

5- راؤول جارسيا " اتليتك بلباو" برصيد 15 هدف

6- لوكاس اوكامبوس " إشبيلية" برصيد 14 هدف

7- اياجو سباس خونكال " سليتا فيجو" برصيد 14 هدف

8- الفارو موراتا " اتليتكو مدريد" برصيد 12 هدف

9- انتي بوديمير " مايوركا" برصيد 12 هدف

10- سانتي كازورلا "فياريال" برصيد 11 هدف

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