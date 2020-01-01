نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بصورة مع ابنتها الكبري

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نشرت الفنانه نانسي عجرم صورة لها مع إبنتها الكبري وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.



وظهرت" نانسي" وكانت ترتذي فستان طويل لونه تايجر من الخامة الشيفون وتركت شعرها البني الكيستينائي منسدلاً علي كتفيها ، وكانت تجلس لجوار إبنتها في منزلها وهي تشبها كثيراً.





وشاركت نانسي عجرم بالغناء في مسلسل" سكر زيادة" وهو مسلسل يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "جولدن جيرلز" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشتة، ويخرجة وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، آبرزهم النجم أحمد السقا.





يذكر عائلة نانسي عجرم ظهرت خلال فيلم وثائقي يتحدثون فيه للمرّة الأولى عمّا حدث في الخادث الآخير بمنزلها، وعن تفاصيل الهجوم علي منزلهم ،ولا يقتصر الوثائقي على شهادة نانسي وزوجها بل يتخلّله أيضاً مقابلات مع عائلتها والعاملين في الفيلا الخاصّة بالثنائي الشهير، والفيلم الوثائقي يعرض علي تطبيق شاهد.



