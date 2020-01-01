رولا أسير "فتاة غجرية" في أحدث أعمالها

تستعد الفنانة رولا أسير، لعمل فني جديد خلال الفترة المقبلة تجسد خلاله دور "فتاة غجرية".





وقالت رولا: عندما عرض عليها الدور وافقت لأسباب عديدة منها أنه يناقش قضية مجتمعية مهمة.





وأعلنت، أن دورها مختلف، حيث تجسد دور "فتاة غجرية"، وتعتبر أن هذه الشخصية امتحان لأى ممثل لأنها صعبة من حيث اللغة والأسلوب.





وظهرت رولا مؤخرا، فى إطلالة جديدة وهى "فتاة غجرية" أنيقة بفستان أحمر.





يذكر، أن أخر أعمال رولا أسير، هو مسلسل السر، وقبله مسلسلات كيد النسا، العار، حارة خمس نجوم، وفيلم نور عينى.



