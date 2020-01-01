مصطفى بكري: "النواب" يبحث غدًا إرسال قوات إلى ليبيا (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن المجلس سيبحث غدًا مسألة منح التفويض للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وفقا لمطلب مجلس النواب الليبي.

وأشار بكري، خلال مداخلة لفضائية "الغد" أن هناك مطالب بأن تكون الجلسة سرية حتى تتم مناقشة الأمر بكافة تفاصيله، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، وأن هناك عدد كبير من النواب طالبوا بسرية الجلسة، معربًا عن اعتقاده بالموافقة على إرسال قوات مصرية إلى ليبيا، حيث يستند البرلمان على المادة 152 من الدستور والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد بكري أن هناك مؤامرة حقيقية تستهدف الأمن القومي المصري والليبي على حدٍ سواء، لافتا إلى أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقاءه مع شيوخ القبائل الليبية أن مصر القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي، متابعًا أن كافة أعضاء مجلس النواب يقفون على قلب رجل واحد وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، وهناك اصطفاف داخل البرلمان وخارجه.

   

وشدد على أن القاهرة كانت تريد الخيار السلمي، وهو ما طرحه الرئيس السيسي عبر "إعلان القاهرة"، إلا أن الطرف الآخر يسعى إلى الاحتلال وتهديد الأمن القومي المصري وإشاعة الفوضى، وأن مصر حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى الخيار السياسي، لكن في حالة عدم وجوده فلا يمكنها السماح بتهديد أمنها القومي والليبي.

وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

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