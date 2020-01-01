تفاصيل جديد في قضية الفنان محمد رمضان

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أعلنت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأحد عن تحديد جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استأنف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.



كان المحامي مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.



أصدرت محكمة جنح الدقى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".



وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقى خلال الأسبوع الجارى.

وفي سياق اخر، واصل النجم محمد رمضان الاحتفال بنجاح أحدث أعماله الغنائية كليب تيك توك، الذى طرحه مؤخرًا، حيث حقق به نجاحًا كبيرًا له طعم مختلف تلك المرة بعدما وصل صداه إلى تايم سكوير فى نيويورك مثلما يظهر فى الصور التي احتفى بها رمضان عبر حسابه على موقع إنستجرام مؤخرًا، حيث نشر أكثر من صورة جديدة من داخل الميدان الأشهر بالولايات المتحدة الأمريكية في إشارة إلى نجاح أغنيته.



يذكر أن الأغنية حققت فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو الرقم الذي يعد كبيرا للغاية، لكنه أصبح طبيعيا بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.

وكان قد أكد النجم محمد رمضان أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.





