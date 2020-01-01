لجهوده في مجال الإعلام.. 'المستقبل' تكرم طارق سعدة وتمنحه درع الجامعة

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:43 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
ميسون أبو الحسن
كرم اليوم، الدكتور عيادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، لمجهوداته مع قسم الإعلام السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه بالجامعة.

وأشاد نقيب الإعلاميين بمستوى الطلبة ومشروعاتهم المتميزة، والتي تحمل أفكارًا إبداعية، أكد أنها سيتم إخراجها عمليًا بعد التخرج.

وأكد "سعدة" أن الجامعة بها أساتذة متخصصين في كل المجالات، وعلى أعلى مستوى، مما يتيح لهم العمل مبكرًا، لافتًا إلى أن أفضل شئ قدمه الطلاب في أبحاثهم، هو إظهار الجوانب المضيئة في مصرنا الجميلة، وهذا يدل على انتمائهم وحسهم الوطني المسؤول، متمنيًا لكل الطلبة كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الإعلاميين طارق سعدة جامعة المستفبل الفجر

أخبار تهمك

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ أقل من ساعتين

بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مجلس الدفاع الوطني يحسم موقفه من تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 5 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 10 ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 4 ساعات

جاريث بيل يكتب الفصل الأخير مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سعفان" و"أبو النور" يوقعان بروتوكولا لنشر ثقافة العمل الحر والسلامة بين طلاب "قناة السويس‎"

جامعة حلوان تكرم المتميزين من الهيئة المعاونة عن العام الجامعي 2017 /2018 | صور

خيرالله مستشارًا إعلاميًا لنقيب الإعلاميين

"دور الإعلام في غرس القيم والانتماء" ندوة لنقيب الإعلامينن بجامعة الفيوم (صور)

جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة

جامعة سوهاج تكرم 'سعدة' في ندوتها التثقيفية لتوعية الشباب بمواجهة أكاذيب الإعلام المعادي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

06:36 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

05:00 م

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً