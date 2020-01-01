لجهوده في مجال الإعلام.. 'المستقبل' تكرم طارق سعدة وتمنحه درع الجامعة

كرم اليوم، الدكتور عيادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، لمجهوداته مع قسم الإعلام السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه بالجامعة.





وأشاد نقيب الإعلاميين بمستوى الطلبة ومشروعاتهم المتميزة، والتي تحمل أفكارًا إبداعية، أكد أنها سيتم إخراجها عمليًا بعد التخرج.



