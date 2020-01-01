لجهوده في مجال الإعلام.. 'المستقبل' تكرم طارق سعدة وتمنحه درع الجامعة
الأحد 19/يوليه/2020 - 06:43 م
ميسون أبو الحسن
كرم اليوم، الدكتور عيادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، لمجهوداته مع قسم الإعلام السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه بالجامعة.
وأشاد نقيب الإعلاميين بمستوى الطلبة ومشروعاتهم المتميزة، والتي تحمل أفكارًا إبداعية، أكد أنها سيتم إخراجها عمليًا بعد التخرج.
وأكد "سعدة" أن الجامعة بها أساتذة متخصصين في كل المجالات، وعلى أعلى مستوى، مما يتيح لهم العمل مبكرًا، لافتًا إلى أن أفضل شئ قدمه الطلاب في أبحاثهم، هو إظهار الجوانب المضيئة في مصرنا الجميلة، وهذا يدل على انتمائهم وحسهم الوطني المسؤول، متمنيًا لكل الطلبة كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.
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