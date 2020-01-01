"البيئة" تخفض رسوم المحميات 50 % بجنوب سيناء والبحر الأحمر

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
في إطار التعاون المشترك بين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ووزارة البيئة وبعد تقييم تداعيات الوضع الراهن ومن منطلق الدعم الحكومي لقطاع الغوص والأنشطة البحرية نتيجة أزمة كورونا العالمية فقد وافقت الدكتورة  ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة علي مساندة القطاع وأصدرت قرار رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بإجراءات تحفيزية للمساعدة في إستعادة النشاط في ظل هذه الظروف بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر كالآتي:


1.   إرجاء تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ علي مناطق الادارة البيئة حتي نهاية مارس٢٠٢١ لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع اول ابريل٢٠٢١ على ان تقوم المنشآت التي تقوم برحلات في مناطق الادارة البيئية بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.


٢. تخفيض الرسوم المقررة علي الأفراد بموجب القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بنسبة ٥٠٪ لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر -دون السفاري- حتي نهاية مارس ٢٠٢١ لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل ٢٠٢١.


٣. تخفيض الرسوم المقررة بموجب القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بنسبة ٥٠٪ علي لنشات الرحلات اليومية من سداد رسوم المحميات المقررة حتي نهاية مارس ٢٠٢١ لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع اول ابريل ٢٠٢١.


٤. يحصل رسم زيارة اسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الاحمر وجنوب سيناء ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة علي الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند ٨ الي البند ١٢ من المادة الأولي من القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.

"البيئة" تخفض رسوم المحميات 50 % بجنوب سيناء والبحر الأحمر
"البيئة" تخفض رسوم المحميات 50 % بجنوب سيناء والبحر الأحمر

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