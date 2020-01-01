إصابة وزير الخارجية النيجيري بفيروس كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر

 أعلن  جيفري أونياما، وزير الخارجية النيجيري، اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

 

وقال الوزير في تغريدة على "تويتر" إنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق.

 

وأوضح قائلا "لقد خضعت أمس لرابع فحص لمرض "كوفيد-19" بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة"، وأضاف "إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية".

 

جدير بالذكر أن وزير الخارجية النيجيري أجرى في الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات في مكتبه، من بينهم سفيرا الجزائر والصومال في نيجيريا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,523 مليون إصابة، بينهم أكثر من 606 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,665 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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