"بتشابه ملحوظ".. صورة نادرة تجمع حلا شيحة بشقيقاتها هنا ورشا

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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها الثلاث فنانات الشقيقات حلا شيحة وهنا ورشا شيحة،وظهر الثلاثي أثناء طفولتهن وهن يشبهن بعض بشكل كبير.





وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هنا طول عمرك قمر"،"أول مرة أعرف"،"الأولى حلا والتانية هنا والأخيرة رشا".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان" بجانب النجم حسن الرداد وحقق أيضا مسلسلها نجاحا كبيرا.