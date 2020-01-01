بعد عودة النشاط.. تعرف على موعد أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:59 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
يواصل الفريق الأول بالنادي الزمالك استعداداته لعودة النشاط الكروي مرة أخري، بعدما حدد إتحاد الكرة المصري عودة بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي ضربت جميع بلدان العالم.

موعد أولي مباريات الزمالك في الدوري الممتاز:
ويبدأ الزمالك منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بخوض مباراته المؤجلة من الدور الأول ضد فريق المصري البورسعيدي والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السادس من أغسطس المقبل، ولم يتحدد ساعة انطلاق المباراة حتي الآن.

الزمالك يستعد لعودة الدوري بـ5 وديات:
ويستعد فريق الزمالك لعودة بطولة الدوري الممتاز بـ 5 مباريات ودية، حيث يلتقي مع سموحة اليوم الأحد في معسكر الفريق بـ"برج العرب" بالإسكندرية، ثم يواجه طلائع الجيش يوم 22 يوليو، بينما يلتقي مع فريق بيراميدز يوم 23 من نفس الشهر.

أما رابع وديات الزمالك ستكون ضد ف ريق وادي دجلة يوم 26 يوليو، ويختتم الفريق الأبيض ودياته بمواجهة فريق أسوان يوم 29 من الشهر الحالي.

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