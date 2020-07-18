حركة ترقيات الداخلية.. اللواء يحيي عبد الكريم مديرًا لإدارة الجوازات والهجرة

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:14 م
اللواء يحيي عبد الكريم
اللواء يحيي عبد الكريم
هبة عبد الحفيظ
ضمن حركة تنقلات وترقيات لعام 2020، أصدر وزير الداخلية قرارًا بترقية اللواء يحيى عبد الكريم، إلى منصب مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. 

جديرٌ بالذكر، أنَّ اللواء يحيي عبد الكريم، قد شغلَ منصب رئيس مباحث عدة بـ أقسام محافظة القاهرة، حيثُ تولى عدة مناصب داخل الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ثم انتقلَ للعمل بقطاع الأمن العام، ثم مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجوازات، ثم وكيلًا للإدارة العامة للمعلومات بقطاع الأمن العام، وصولاً لترقيتهِ في تلك الحركة مساعدًا للوزير للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وصدَّق وزير الداخلية، على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠، في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لِمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة.

وتأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المُستقبلية.


اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوم السبت الموافق 18/7/2020، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020.

وتوجه مندوبي مديريات الأمن إلى شئون إدارة الضباط بمقر الوزارة لتسلم الحركة الضباط تمهيدًا لبدء تنفيذها.
وقال مصدر مطلع أن الحركة هذا العام، تضمنت ترقيات دفعات 1989 و1990 إلى رتبة اللواء، وترقية دفعات 93 و94و95 إلى رتبة العميد، و99 و2000 إلى رتبة العقيد، ومن 2004 إلى 2005 رتبة مقدم، و2010 إلى 2011 إلى رتبة رائد، و2016 إلى رتبة نقيب، و2019 إلى رتبة ملازم أول، ودفعة 2020 إلى درجة ملازم.

ووضعت الحركة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية، وقد راعت فيها البعد الإنساني والظروف الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي الضباط، وبما يتماشى مع سياسة الوزارة بالدفع بالقيادات الوسطى لتولي الشباب مناصب قيادية بكل قطاعات الوزارة، بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية.

وقال مصدر مطلع إن الحركة تأتي في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

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