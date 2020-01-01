مباريات قوية تنتظر بايرن ميونخ ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا





سيكون على بايرن ميونخ ولايبزيج الألمانيين الاستعداد جيدا لمنافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تنتهي عطلتيهما غدا الإثنين بعد انتهاء الدوري الألماني.





وحذر رومينيجه "لازال هناك حالة من النشوة الزائدة وسط الجماهير بعد الفوز بثنائية الدوري والكأس".





وحصل لاعبو بايرن على راحة اسبوعين بعد حصد الثنائية المحلية للمرة الـ13 يوم 14 يوليو الجاري، في الوقت الذي خاض فيه لايبزج أخر مباراة له يوم 27 يونيو حيث أنهى موسم البوندسليجا في المركز الثالث.





ويعتزم الفريقان إخضاع اللاعبين لفحوص طبية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد غدا الاثنين قبل أن يشرع بايرن بإجراء حصص تدريبية عبر الانترنت حتى نهاية الاسبوع في مستهل الاستعدادات التدريجية لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الثامن من اغسطس المقبل.





وتفوق بايرن على تشيلسي بثلاثية بيضاء ذهابا في لندن ويأمل النادي البافاري أن يتمم المهمة وأن يسافر إلى لشبونة لخوض البطولة المصغرة التي تقام أدوارها من مباراة واحدة.





وحال تأهل بايرن إلى دور الثمانية فإنه سيواجه الفائز من لقاء برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في لشبونة يوم 14 اغسطس في الطريق نحو الصعود المحتمل لمنصة التتويج يوم 23 من الشهر المقبل.





ويرفض رومينيحه التفكير في الأدوار التالية من البطولة القارية مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على مواجهة تشيلسي، مذكرا الجميع بخسارة بايرن على ملعبه أمام الفريق الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال عام 2012.





ولن يحصل تشيلسي على راحة تذكر في ظل استمرار فعاليات الدوري الإنجليزي حتى نهاية الشهر الجاري، وسواء كان ذلك يمثل أفضلية أم لا فهو سؤال الوقت كفيل بالإجابة عنه، لكن هانسي فليك مدرب بايرن يعتقد أن فترة الراحة جاءت في مصلحة لاعبيه.





وقال فليك "الفريق بإمكانه التركيز على الأمور المهمة على المدى القصير لفترة تبلغ ثلاثة أسابيع، الفريق على دراية بالأمر ومستعد للمهمة، نريد أن نبدأ المرحلة الحاسمة من دوري أبطال أوروبا".





وفاز بايرن 19 مرة خلال مسيرة خالية من الهزائم امتدت لعشرين مباراة منذ بداية عام 2020 كما أنه فاز بجميع المباريات العشر التي خاضها منذ استئناف النشاط الكروي في ألمانيا في منتصف مايو الماضي.





وكونه فاز بلقب مونديال 2014 مع منتخب ألمانيا من منصب المدرب المساعد ، فإن فليك يدرك أكثر من أي شخص أخر كيفية إعداد اللاعبين لمثل هذه المواجهات التي تقام من مباراة واحدة.





ولم يحصل المدافع نيكلاس شوله على فترة راحة حيث يواصل التدريب مع عودته مؤخرا من إصابة قوية في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ اكتوبر الماضي، كما بدأ الجناح ليروي ساني التدريب مع الفريق بالفعل بعد انتقاله للنادي البافاري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي لكن لن يكون بمقدوره المشاركة مع الفريق فيما تبقى من البطولة القارية.





لايبزج من جانبه سيفتقد لجهود هدافه تيمو فيرني الذي انتقل إلى تشيلسي بداية من الموسم المقبل، لكن بديله هوانج هي تشان لن يكون متاحا للنادي الألماني في الفترة الحالية.





وتأهل لايبزج بالفعل لدور الثمانية الأوروبي حيث يواجه اتلتيكو مدريد الإسباني الذي أطاح بليفربول الإنجليزي حامل اللقب من دور الستة عشر.





ويستهل لايبزج استعداداته بحصة تدريبية جماعية يوم الأربعاء المقبل.





وقال جوليان ناجلسمان مدرب لايبزج قبل خوض الفريق لأول مباراة له على الإطلاق فى دور الثمانية للبطولة القارية "الاستعدادات لن تتغير كثيرا عن العام الماضي".



