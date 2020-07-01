نتيجتك | نماذج اجابات امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية ومواعيد اعلان نتائج الثانوية العامة فى جميع محافظات مصر





تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول اجابة امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة الدور الاول، وذلك عقب انتشار بعض من الاخبار المتداولة حول تسريب اجابات ذلك الاختبار على بعض من صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك والى غيره من مواقع تعليمية، وذلك عقب تأدية طلاب الثانوية العامة اخر اختبار مقرر لهم فى صباح هذا اليوم الموافق 19 يوليو 2020، على ان نستعرض معكم بشكل تفصيلي تلك الإجابات ونستعرض مع بعض افضل الاجابات النموذجية لمراجعة حل تلك الاختبارات.









اجابة امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة





انتهى طلاب الثانوية العامة فى صباح هذا اليوم من تأدية جميع الاختبارات المقررة عليهم فى مادة الجيولوجيا وتنتشر حالة من البحث حول معرفة الاجابات النموذجية الخاصة بذلك لاختبار خاصاً عقب انتشار بعض من الأنباء التي تفيد تسريبات الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ساعات قليلة من مباشرة الطلاب الاختبار في أمر استنكرته بالكامل وزارة التربية والتعليم المصرية، على ان نستعرض معكم على غرار ذلك اجابات امتحان الجيولوجيا النموذجية.









إجابات امتحان الجيولوجيا النموذجية





ننشر إجابات امتحان الجيولوجيا النموذجية التي جاءت على النحو الفقرة التالية:-













مواعيد اعلان نتائج الثانوية العامة





حتى الان لم يتم الاعلان عن موعد رسمي لاجل اعلان نتائج الثانوية العامة المقررة على ان تكون فى أعقاب 15 يوم من الآن وذلك عقب الانتهاء بشكل رسمي من اعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم بواسطة نخبة من كبار المعلمين والمعلمات على مستوى جميع انحاء الجمهورية.



