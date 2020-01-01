استعلم عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2020 رابط موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق الدفع المختلفة

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:48 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
استعلم عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2020 رابط موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق الدفع المختلفة

يشهد رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  إقبال كبير بعد صدور فاتورة شهر يوليو 2020، وأصبح بإمكان عملاء الشركة المصرية للإتصالات الآن معرفة قيمة وتفاصيل الفاتورة وسدادها بكافة الطرق المتاحة سواء إلكترونياُ او من خلال الفروع الخاصة بالشركة.


فاتورة التليفون الارضي يوليو 2020

وتشمل فاتورة ابريل 2020 قيمة الاشتراك الربع سنوي عن أشهر يناير وفبراير ومارس مضافاُ إليها الاستهلاك للمكالمات المحلية والدولية، بالإضافة لضريبة المبيعات والدمغة والخدمات المشترك بها العميل، مع فترة سماح شهر واحد قبل أن يتم تحويل الخدمة إلى استقبال فقط، ثم بعد شهرين من التأخير في السداد يتم قطع الخدمة نهائياُ وتوقف جميع الخدمات المرتبطة بها ومنها خدمة ADSL.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2020 بإدخال كود المحافظة ورقم الهاتف ثم الضغط على "اظهار الفواتير" بعد تسجيل الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات.

ويمكن للعميل سداد قيمة فاتورة الهاتف الأرضي من خلال خدمات مصاري وفوري، أو عن طريق الماستر كارد إلكترونياُ بعد تسجيل الدخول بيبانات الحساب على موقع أو تطبيق الشركة بكل سهولة.


تركيب خط التليفون الأرضي

يمكن الآن للعملاء تركيب خط تليفون أرضي بأقل من 50 جنيه مصاريف إدارية، وتكون الخدمة قيد التنفيذ في مدة أقصاها أسبوع واجد من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد أن أوقفت الخدمة طلبات التركيب لفترة بعد قرارات الحكومة الأحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية المواطنين المصريين.

يمكنكم ايضاً الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الاتصال من خلال التليفون المنزلي عبر الرقم "111" والاستمرار مع الخدمة الصوتية، والوصول إلي قيمة الفاتورة المستحقة خلال شهر يوليو الجاري.

استعلم عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2020 رابط موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق الدفع المختلفة

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