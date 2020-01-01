حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
شن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، ونائبه أحمد عبد الهادي، حملة على مخالفات معارض السيارات والانتظار أعلى الرصيف، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، إن الحملة اسفرت عن فتح الجراجات المخالفه، وتغيير الاستخدام ورفع الحواجز الحديدية الغير مصرح بها مع استمرار رفع الاشغالات ومراجعة رخص المحلات.

وأضاف "عبدالفتاح" أنه تم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

محافظ الجيزة يقود حملات إزالة عقارات متعدية على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي

وشن اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة لإزالة العقارات المتعدية على أراضي مملوكة للدولة، بشارع فيصل.

وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال الإزالة تمت لعدد 3 عقارات على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضي ودور أول، كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديها على خط التنظيم وكانت تتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات، موجهًا رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ببحث طلبات سكان العقارات فيما يتعلق بالتعويضات.

كما وجه بسرعه رفع مخلفات والرتش الناتجه عن الازاله لتوسعه المنطقه محل الازاله وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية والمريوطية للوقوف على حجم الأعمال التى تم إنجازها ومدى كفاءة وجودة تلك الأعمال.

حيث وجه المحافظ، بدراسة المنازل المتعدية على خط التنظيم على جانبى طريق المنصورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه رئيس حى الهرم ورئيس الهيئة العامة للتظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركة القائمة بالأعمال بضرورة رفع المخلفات والقمامة من محيط منطقة الأعمال أولًا بأول.

كما حرص المحافظ على توجيه التحية للعاملين بمواقع التطوير بمحور المريوطية مشيدًا بالمظهر الجمالى الذى وصلت إليه الأجزاء التى تم الإنتهاء منها ومحفزًا لهم بضرورة إنهاء كافة الأعمال بنفس المستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على تحسين خامات بلاط الإنترلوك المستخدمة فى الأرصفة على جانبى الطريق لإكتمال الصورة الحضارية وسرعة الإنتهاء من الموقف الحضارى الذى يجرى إنشاءه بتقاطع الطريق مع شارع الهرم والإعتماد على الأدوات الإلكترونية لضمان كفاءة وسرعة العمل به.

رافق المحافظ اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس جهاز السرفيس بالجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجبزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.
حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات
حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات
حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات
حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات
حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات
حي الدقي يواصل رفع المخالفات أعلى الأرصفة وفتح الجراجات

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شارع الملك فيصل الرئيسي جراجات بوابة الفجر الفجر الدقي

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