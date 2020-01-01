ضبط المتهمين في واقعة سرقة سيارة من قائدها بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، في كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة كرها عن قائدها والتعدي عليه بسلاح أبيض، والقبض على المتهمين.





بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق سيارة أجرة "تاكسى"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بأنه أثناء عمله على السيارة، أستقل معه (شخصين "لا يعملهما) متوجهين إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وعقب وصولهما قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإلقائه بالطريق والإستيلاء على السيارة، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.





وأثناء قيام وحدة مباحث المركز بتتبع خط سير الجناة والتاكسى المبلغ بسرقته تم العثور عليه بناحية قرية الواسطى بدائرة مركز شرطة الفتح دون ثمة تلفيات وبداخله أثار دماء إثر إصابة المُبلغ، وما توصلت إليه جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات مسجلة").





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة وأضافا بتخليهما عن السيارة بمحل العثور عليها خشية ضبطهما عقب علمهما بوجود بعض الأكمنة الأمنية على الطريق.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.





بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.





وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.





وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.





ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.





وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.





وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".





وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.





كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.



