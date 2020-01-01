عاجل.. وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي حلف اليمين أمام السيسي

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأحد.

وعمل "مرسي"، مديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقًا، ومساعدًا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع، في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.

"مثلك لايغيب".. أول فيلم عن مسيرة الفريق محمد العصار

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي، أول فيلم تسجيلي عن مسيرة الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بعد صراع مع المرض.

يأتي ذلك تخليدًا لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يحمل الفيلم عنوان "مثلك لا يغيب سلامًا لروحك".

جهود العصار

يعكس الفيلم، بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها، حيث شهدت "الإنتاج الحربي" العديد من الإنجازات التى تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعى بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال تلك الفترة، ووضعت مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى، ما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالإستثمار فى مصر، وهي الجهود والانجازات التى تعكس الجهد الوطنى لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.

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