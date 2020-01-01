خبير اقتصادي: المنتج المصري زاحم العالمي وأزاحه من مكانه بفضل جودته

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري استطاع استغلال أزمة كورونا، وتجازها بشكل كبير، وخاصة مع ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه.





وقال أحمد سمير زكريا، خلال حواره عبر "سكايب" على فضائية "إكسترا نيوز"، إن تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا كان ضئيلا مقارنة بدول أخرى، والسوق المصري استطاع الآن المنافسة في قطاع المنتجات الغذائية بشكل كبير عالميًا.





وأوضح أن وضع الصادرات المصرية جيد جيدًا والسوق الأوروبي والعالمي يرحب بالمنتج المصري، مضيفًا: "المنتج المصري زاحم المنتجات العالمية وأزاحها من مكانها بفضل جودته".





وأشار إلى أن هذا الوقت مناسبة لاستغلال الفرصة وان يكون الاقتصاد المصري عام 2021 من أفضل اقتصاديات العالم في معدلات النمو الاحتياطات النقدي والتقييم والتصنيف الائتماني العالمي.





وأكد أن مصر مستمرة في طريقها التنموي، والمواطن المصري يشعر باهتمام الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم لغير القادرين، مضيفًا أن قوة الاقتصاد المصري ستأتي من قوة الشعب، وشعوره بالوصول لمرحلة جيدة في حياته، وهذا الأمر أصبح ملموسًا على الأرض والقادم افضل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.



