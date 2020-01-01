خبير اقتصادي: المنتج المصري زاحم العالمي وأزاحه من مكانه بفضل جودته

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري استطاع استغلال أزمة كورونا، وتجازها بشكل كبير، وخاصة مع ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه.

وقال أحمد سمير زكريا، خلال حواره عبر "سكايب" على فضائية "إكسترا نيوز"، إن تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا كان ضئيلا مقارنة بدول أخرى، والسوق المصري استطاع الآن المنافسة في قطاع المنتجات الغذائية بشكل كبير عالميًا.

وأوضح أن وضع الصادرات المصرية جيد جيدًا والسوق الأوروبي والعالمي يرحب بالمنتج المصري، مضيفًا: "المنتج المصري زاحم المنتجات العالمية وأزاحها من مكانها بفضل جودته".

وأشار إلى أن هذا الوقت مناسبة لاستغلال الفرصة وان يكون الاقتصاد المصري عام 2021 من أفضل اقتصاديات العالم في معدلات النمو الاحتياطات النقدي والتقييم والتصنيف الائتماني العالمي.

وأكد أن مصر مستمرة في طريقها التنموي، والمواطن المصري يشعر باهتمام الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم لغير القادرين، مضيفًا أن قوة الاقتصاد المصري ستأتي من قوة الشعب، وشعوره بالوصول لمرحلة جيدة في حياته، وهذا الأمر أصبح ملموسًا على الأرض والقادم افضل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتجات عالمية خبراء اقتصاد بوابة الفجر المنتج المصري الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ ساعة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

منذ أقل من ساعتين

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 6 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ ساعتين

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تحولنا من دولة على شفا الإفلاس لدولة قادرة على تحمل أزمة "كورونا"

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

برلماني: أزمة كورونا ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

4 أضعاف.. معلومات صادمة بشأن خسائر مصر من أزمة كورونا

خالد أبو بكر: البلد لا تدار بفيس بوك وبرامج رمضان.. وصمدنا بفضل "الإصلاح"

"الزراعة": استمرار العمل بالحجر الزراعي طوال أيام عيد الفطر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

12:15 م

فايلر يصدم "المهاري" ويرفض عودته إلى الأهلي

01:46 م

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

11:35 ص

الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً