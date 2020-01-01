"أمهات مصر": سهولة الجيولوجيا وعلم النفس بالثانوية العامة

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على سهولة امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة حيث إنه في مستوى الطالب المتوسط، مضيفة أن امتحان علم النفس أيضا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم أن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أي صعوبات.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك حالة من الفرحة علي وجوه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم بسبب سهولة الجيولوجيا، موضحين أن هناك نقطة واحده اختلف عليها الطلاب خاصة بالشكل البلوري وأغلبهم لا يعرف إجابتها الصحيحة.





واليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امس، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).





وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادتين ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) ورقة، أسفرت عن نجاح (3831) طالبطالبة بنسبة نجاح87%.





وأوضح الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان، حصول (1215) طالبطالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالبطالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طالبطالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





فضًلا عن حصول (236) طالبطالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل (400) طالبطالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل (401) طالبطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.





أما بالنسبة لمادة الأحياء فقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالبطالبة بنسبة نجاح 92.4%.



