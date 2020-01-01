الصحة الإماراتية تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد،  211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

 

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من  47,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

 

وكشفت الصحة الإماراتية، أن جميع الإصابات الجديدة في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

 

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 47,797 حالة، مشيرة إلى وفاة مصابين إثنين، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 313 حالة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 

وأعلنت عن شفاء 577 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 36,411.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,169 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,508 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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