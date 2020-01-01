أول تصريحات للوزير الجديد للإنتاج الحربي.. ورسالة لأسرة "العصار"

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، عقب آداه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد.

وتقدمت الهيئة بخالص التهنئة لـ "مرسي" علي ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث كان يشغل منصب مدير عام "العربية للتصنيع".

ووجه المهندس محمد أحمد مرسي، الشكر للقيادة السياسية على ثقتها لتوليه المنصب، كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار، الوزير السابق للإنتاج الحربي.

وأعرب عن تقديره الشديد وتأثره بتلك الحفاوة، مؤكدًا أنه تشرف بتولي مسئولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة ثرية ومهمة في حياته العملية.

أول تصريحات لـ"مرسي"
وأكد "مرسي" أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري في مصر، بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.

وقال: إن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة إحتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبري الشركات العالمية.

تهنئة من "التراس"
وفي هذا الصدد، أعرب "التراس" عن خالص تمنياته للمهندس "مرسي" بالنجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد، متمنيًا التقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي.

وقال: إن الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، يمثلان جناحا الصناعة المصرية، والتعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات "السيسي" لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن هناك تنسيقًا وتكاملًا، وإجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية، على وجه يتفق مع سياسة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.

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