محافظ الشرقية عن واقعة "العائد من الموت": حالة شاذة

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الغربية، على واقعة عودة مدرس يدعى محمد جمال يعاني من مرض نفسي لأسرته بعد شهور من إعلان وفاته ودفنه بالشرقية، قائلا: "حالة غريبة وشاذة جدا".

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن التحريات جارية لمعرفة صاحب الجثمان الذي تم دفنه بدلا من صاحب الواقعة "المدرس"، مؤكدا أنهم سيقدمون الدعم الطبي للحالة، وسيتم إيداعه في مستشفى إذا تطلبت حالته.

وعن امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، قال إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام من أنجح مواسم امتحانات الثانوية التي تمت في الفترة السابقة.

وفي سياق متصل كشف محمد مرسي، أحد العاملين في إحدى مؤسسات المجتمع المدني بقرية كفر حصر بالشرقية، تفاصيل عودة شخص بعد 7 شهور من وفاته ودفنه، معقبا: "حاجة غريبة وجديدة وعجيبة".

وأشار "مرسي"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن صاحب الواقعة يدعى محمد الجمال، ويعمل مدرسا، وكان يعاني من حالة نفسية منذ عدة سنوات، وأسرته حاولت أن تساعده في العلاج، ولكن دون جدوى ولم يحدث تحسن.

وأضاف أنه تغيب عن منزله في يناير 2020، وأسرته تقدمت ببلاغ باختفئه، وفي 21 مارس تلقوا اخطار بالعثور على جثمان يشبه المبلغ عنه، وتوجهوا لمشرحة مستشفى الأحرار، وبالمناظرة تعرفت عليه أسرته، وأكدوا أنه شقيقهم، كاشفا أن الطب الشرعي أخذ عينة من شقيق المتوفى للتأكد من صلة القرابة، وحتى الآن لم تظهر النتيجة.

وقال إن أسرة محمد الجمال أخذوا الجثمان الموجود بالمشرحة وقاموا بدفنه، وأقاموا له جنازة، كاشفا أنهم فوجئوا بظهور محمد الجمال الحقيقي في شوارع القرية صباح أمس، معقبا: "حصلت مواقف غريبة وطريفة.. وراح زار المقابر والناس قلقت وقالوا هو راجع التربة تاني"، منوها بأن أهله أصيبوا بحالة من الصدمة، وتعرفوا عليه، ولكنه في حالة سيئة جدا، ولم يذكر أي تفاصيل عن فترة اختفائه، ويردد جمله واحدة، وهى "أنا إسمي محمد ومريض".

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