سر خلاف إبراهيموفيتش وبيولي

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

فتحت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية روما ملف خلاف زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي ومديره الفني ستيفانو بيولي.

سر خلاف السلطان السويدي ومديره الفني

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن موقع " كالتشيو ميركاتو " أكد أن إبرا لم يكن راضياً تماماً عن القرار الذي أصدره بيولي بخروجه من الملعب في الدقيقة الحادية والستين من عمر المباراة التي جمعت البيانكونيري ببولونيا يوم أمس السبت .

وكان السلطان السويدي يرغب في البقاء بالملعب ليستمر في محاولة إحراز هدف في الإنتصار الكبير والكاسح الذي حققه فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز .

وأشار الموقع أيضاً إلى أن إبرا فور رؤيته بإنه سيغادر الملعب ذهب إلى بيولي وقال له إنه كان يريد البقاء على أرضية الملعب ويمكنه إستبدال وإخراج أي لاعب آخر من زملائه في الفريق .

تعليق إبرا على واقعة الخلاف مع إبراهيموفيتش

وفي أول تعليق للمدير الفني لأي سي ميلان حول الواقعة قال أن إبرا أدلى ببعض الكلمات لكنني في الحقيقة لم أفهم منه أي شيء وبالطبع سنحل الأمور والأزمات داخل غرف خلع الملابس.

مستوى ميلان في الدوري الايطالي

ويمر نادي ميلان بفترة رائعة للغاية حيث نجح خلال المباريات الثمانية الأخيرة منذ العودة لإستئناف النشاط في تحقيق الفوز بستة مباريات والتعادل في مباراتين ولم يخسر منذ الخسارة الأخيرة أمام جنوى يوم 8 مارس قبل التوقف.

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