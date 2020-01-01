مفاجأة.. نجم إفريقي يشعل الصراع بين كلوب وسولسكاير

دخل قطبا الكرة الإنجليزية ليفربول ومانشستر يونايتد في صراع شرس للغاية من أجل ضم واحد من أبرز اللاعبين الأفارقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك حسبما أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية .

إسماعيلا سار يفتح الصراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة " ميرور " البريطانية أكدت أن اللاعب السنغالي إسماعيلا سار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي دخل رادار الريدز من أجل دعم الخط الأمامي لكتيبة كلوب خلال الموسم القادم .

في الوقت الذي يسعى فيه فريق نادي مانشستر يونايتد هو الآخر لخطف سار من بين أنياب كلوب خاصةً وان كتيبة الشياطين الحمر تخشى فشل صفقة الإنجليزي اليافع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني .

ويرى مسؤولو قلعة الأولد ترافورد أن مبلغ 100 مليون جنية إسترليني مرتفع للغاية نظير التعاقد مع لاعب شاب بحجم سانشو ومن الممكن أن تتجه النية صوب سار الذي قد يكون سعره منخفض.

من هو إسماعيلا سار ؟

سار لاعب كرة قدم سنغالي ولد يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير للعام 1998 ويلعب بالقدم اليمنى ويرتدي القميص رقم 23 مع ناديه واتفورد الإنجليزي والرقم 18 مع منتخب بلاده.

بدأ مسيرته الرياضية مع نادي جينيراشيون فوت السنغالي قبل أن ينتقل لميتز الفرنسي ويخوض معه موسم واحد 2016 / 2017 قبل أن ينتقل لرين ومنه إلى واتفورد صيف العام الماضي 2019