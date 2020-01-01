طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لتعيينات الوظائف الإدارية بالنيابة

أعلن محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بالتعيين في وظائف إدارية بالنيابات.





وأشار في طلبه، اليوم الأحد، إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية بأحقية التعيين بالوظائف الادارية بالنيابة العامة، حيث صدر قرار النائب العام رقم 1299 لسنة 2014 بتعيين ما يقارب من 60 شابا في الوظائف الإدارية بالنيابة العامة ولم يتم تنفيذ القرار، ما دفعهم إلى التقدم بدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ بأحقيتهم بالتعيين.





وتابع "وعند تقدمهم بأصول الصيغ التنفيذية لهذه الأحكام إلى وزارة العدل، وافق وزير العدل على تنفيذها وقام بإرسال أصول الصيغ التنفيذية مشمولا بموافقته على إتمام إجراءات التنفيذ إلى إدارة النيابات بالنيابة العامة، إلا أنه ورغم ذلك لم تنفذ إدارة النيابات إلى الأن تلك الأحكام القضائية، بل وقامت بفتح باب الندب لنفس هذه الوظائف من المصالح الأخرى لسد العجز في الموظفين لديها".





وتساءل عضو مجلس النواب، عن سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية المعينين طبقا لقرار النائب العام رقم 1299 لسنة 2014 في استلام وظائفهم، رغم العجز الشديد في أعداد الموظفين، وفتح باب الندب من الجهات الإدارية المختلفة إلى هذه الوظائف، مطالبا سرعة مناقشة الأمر واتخاذ اللازم.



