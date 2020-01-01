الشقة بـ364 ألف.. الإسكان تطرح وحدات بـ"سكن ودار مصر وجنة"

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر ودار مصر وجنة" لمتوسطي الدخل.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الوحدات السكنية في المشروعات الثلاث كاملة التشطيب والمرافق، حيث تتراوح مساحة الوحدة السكنية في مشروع سكن مصر من 106 إلى 118 متر في مدينة أكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة.

وأضاف أن المساحات في مشروع دار مصر تتراوح من 130 إلى 140 متر، منوها بأن الأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه للوحدة، حتى 948 ألف جنيه، والأسعار تختلف من مدينة لأخرى، وحسب مساحة الوحدة، لافتا إلى أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل على موقع الوزارة.

وأوضح أـنهم يوفرون آلية التقسيط لمدد طويلة قد تصل إلى 20 سنة، مؤكدا أن الدولة توفر وحدات سكنية لكل المستويات، مضيفا أن نظام مشروعي دار مصر وجنة أشبه بكمباوند.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اليوم السبت، في اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.

واستعرض «إسماعيل» في بداية الاجتماع رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولي إهتمامًا كبيرًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم إعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (2021) وذلك للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملًا أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.

وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.

وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بأن الإجتماع يأتي في ضوء الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكن مصر سعر الشقق دار مصر بوابة الفجر الفجر الإسكان اسعار الشقق الوحدات السكنية أخبار مصر

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة.. نجم إفريقي يشعل الصراع بين كلوب وسولسكاير

منذ أقل من نصف ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ ساعة و 15 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

منذ أقل من ساعة

ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لـ"فتاة التيك توك" منة عبد العزيز

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يطالب بسرعة الانتهاء من "الأسمرات 3 " في المقطم

محافظ كفر الشيخ يخاطب "الإسكان" بعدد المواقع المتاحة لإقامة وحدات سكنية

"يونس": متابعة قوية من الوزير الجديد لتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي بالمحافظات (فيديو)

وزير الإسكان ينهي زيارته لأسيوط بتفقد محور الهضبة الغربية استعدادًا لافتتاح رئيس الجمهورية

تعرف على خصائص وحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

"الإسكان": تنفيذ 9 مشروعات للمياه و22 للصرف بتكلفة 3.5 مليار جنيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

12:02 م

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

08:30 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

ثنائي ناري لخلافة هيجواين في هجوم يوفنتوس

12:14 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

النائب فايز بركات: كورونا أجبر الجميع على استخدام التكنولوجيا

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أحمد الشيخ يكتب: البورصة المصرية.. إلى أين؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء