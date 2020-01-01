أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي
الأحد 19/يوليه/2020 - 12:15 م
الفجر
قالت مصادر: إن اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع الحالي، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير دولة للإنتاج الحربي، خلفًا للفريق محمد العصار، الذي توفى قبل أيام.
وعمل "مرسي"، مديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقًا، ومساعدًا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع، في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.
"مثلك لايغيب".. أول فيلم عن مسيرة الفريق محمد العصار
أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي، أول فيلم تسجيلي عن مسيرة الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بعد صراع مع المرض.
يأتي ذلك تخليدًا لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يحمل الفيلم عنوان "مثلك لا يغيب سلامًا لروحك".
جهود العصار
يعكس الفيلم، بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها، حيث شهدت "الإنتاج الحربي" العديد من الإنجازات التى تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعى بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال تلك الفترة، ووضعت مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى، ما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالإستثمار فى مصر، وهي الجهود والانجازات التى تعكس الجهد الوطنى لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.
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