أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:15 م
اللواء مهندس محمد أحمد مرسي
اللواء مهندس محمد أحمد مرسي
الفجر
قالت مصادر: إن اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع الحالي، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير دولة للإنتاج الحربي، خلفًا للفريق محمد العصار، الذي توفى قبل أيام.

وعمل "مرسي"، مديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقًا، ومساعدًا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع، في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.

"مثلك لايغيب".. أول فيلم عن مسيرة الفريق محمد العصار
أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي، أول فيلم تسجيلي عن مسيرة الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بعد صراع مع المرض.

يأتي ذلك تخليدًا لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يحمل الفيلم عنوان "مثلك لا يغيب سلامًا لروحك".

جهود العصار
يعكس الفيلم، بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها، حيث شهدت "الإنتاج الحربي" العديد من الإنجازات التى تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعى بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال تلك الفترة، ووضعت مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى، ما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالإستثمار فى مصر، وهي الجهود والانجازات التى تعكس الجهد الوطنى لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.

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