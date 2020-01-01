تكثيف البحث عن جثمان "نور" الغارق بمصيف بلطيم منذ 10 أيام

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس، بحثهم عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 10 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الإستحمام برفقة شفيقه.





وكلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار عمليات البحث لليوم العاشر علي التوالي، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود، مثنيا على جهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، ومقدمًا واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفى.





ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم" للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وقد تصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.



