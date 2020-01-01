عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


 أكد  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006  ، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020  ، حيث تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم اقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه ، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8جنيه سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون ، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


أوضح " عبد القادر " أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.
ويهيب " رئيس مصلحة الضرائب "  بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مضلحة الضرائب ضريبه الدمغه الضرائب الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطل عودة نجم الأهلي السابق

منذ 33 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"المالية": مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير

وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات

عاجل.. "المالية": إعداد قانون لتثبيت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

"الخطة والموازنة" يقر تعديلات قانون الضرائب المفروض على البورصة

أهم السلع والخدمات الخاضعة لرسوم التنمية بعد إقرارها رسميًا

تعرف على الخدمات المعفاة من رسوم التنمية الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

09:10 ص

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن الموجة الأولى لفيروس كورونا بمصر

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة