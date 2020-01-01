رامي صبري يحتفل بتحقيق كليب "حياتي مش تمام" 15 مليون مشاهدة

في سياق آخر، شارك رامي صبري مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.





مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر،أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.