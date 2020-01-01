رامي صبري يحتفل بتحقيق كليب "حياتي مش تمام" 15 مليون مشاهدة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:21 ص
رامي صبري
رامي صبري
روان هيثم
نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وظهر الفنان رامي صبري، بهذه الصورة محتفلا بتحقيق كليب "حياتي مش تمام"، لـ15 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".


وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "كل أغانيك عظمة والله".


يذكر أن رامي صبري، قام بغناء أغنية " غريب الحب"، تتر بداية مسلسل "فرصة تانية"، للنجمة ياسمين صبرى، ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.


في سياق آخر، شارك رامي صبري مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

 
مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر،أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

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