صفحات الغش تتداول امتحانات الثانوية.. والتعليم تحدد هوية المسربين

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:19 ص
الطلاب
الطلاب
ريم محمود
تداولت صفحات الغش، إجابات امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، عقب بدء اللجان بدقايق.
 
وكشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أنه يتم التوصل لهوية الطلاب المتداولين الإجابات عبر السوشيال ميديا في امتحانات الشهادة الثانوية اليوم الأحد.

وأضاف في تصريح خاص، أن غرفة العمليات الخاصة لامتحانات الشهادة الثانوية سوف تصدر بيان رسمي فيه كافة التفاصيل لهوية الطلاب واتخاذ الاجراءات القانونية معهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امس، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادتين ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) ورقة، أسفرت عن نجاح (3831) طالبطالبة بنسبة نجاح87%.

وأوضح الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان، حصول (1215) طالبطالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالبطالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طالبطالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

فضًلا عن حصول (236) طالبطالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل (400) طالبطالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل (401) طالبطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.

أما بالنسبة لمادة الأحياء فقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالبطالبة بنسبة نجاح 92.4%.

حيث حصل (5246) طالبطالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول (809) طالبطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالبطالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالبطالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

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