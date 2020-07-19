دولة أفريقية في المرتبة الخامسة عالميا بعدد إصابات كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصبحت دولة جنوب أفريقيا، خامس دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وفي وقت سابق، سجلت دولة جنوب إفريقيا، 13 ألفا و285 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" ليبلغ إجمالي الإصابات 350 ألفا و879 حالة.

 

وبحسب الأرقام الجديدة، كانت دولة جنوب إفريقيا في الترتيب قبل بيرو، ويكون بها ما يقرب من نصف عدد الحالات في القارة الإفريقية.

 

وتصدرت قائمة إصابات فيروس كورونا، قبل جنوب إفريقيا، كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

 

وقد قالت منظمة الصحة العالمية، إنها سجلت زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بزيادة 259848 خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أكدت زيادة عدد الوفيات في العالم 7360 خلال 24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو.

 

وجاء في التقرير اليومي أن أكبر الزيادات كانت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

 

وكانت جائحة كورونا، أودت حتى الآن بحياة أكثر من 590 ألف شخص خلال سبعة أشهر تقريبا متجهة نحو الحد الأعلى لحالات الوفاة السنوية المسجلة عالميا من الإنفلونزا.

 

 

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