تكساس تسجل أكثر من 10000 إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

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لليوم الخامس على التوالي، أبلغت تكساس عن أكثر من 10.000 اصابة بـ Covid-19، وفقًا لوزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس.



وبذلك يصل عدد الحالات الجديدة التي بلغ عددها 10.158 يوم السبت إجمالي الولاية إلى 317،730 حالة.



أبلغت الوزارة عن 130 حالة وفاة إضافية، بعد يوم واحد فقط من الإبلاغ عن أعلى إجمالي يومي بلغ 174 حالة وفاة جديدة. وقد أبلغت تكساس عن 673 حالة وفاة على مدار الأيام الستة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 3865 حالة وفاة على مستوى الولاية.



كما ارتفع عدد المستشفيات بشكل طفيف يوم السبت إلى 10658. وفي الوقت نفسه، أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 912 حالة وفاة جديدة بسبب Covid-19 يوم السبت، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 78772.



وأبلغت الوزارة عن 28،532 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2.07 مليون.



يُعزى تفشي المرض المستمر جزئيًا إلى ارتفاع الحالات في جنوب البرازيل وداخلها. وهذا يشمل ولايات مثل سانتا كاتارينا، حيث أعلن الحاكم كارلوس مويز إجراءات جديدة للإغلاق في عدة مناطق يوم الجمعة بسبب ما وصفه بمخاطر الصحة العامة "الخطيرة للغاية". في ماتو غروسو، حوالي 90 بالمائة من أسرة العناية المركزة مشغولة، وفقًا لحكومة الولاية.



